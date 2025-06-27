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Экс-футболист сборной России и «Спартака» внесен в базу «Миротворца»

Экс-футболист Быстров внесен в базу «Миротворца»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров внесен в базу «Миротворца».

Страница с персональными данными футболиста появилась на сайте «Миротворца» 26 июня 2025 года.

Отмечается, что Быстров покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Знаменит конфузом, когда по ошибке после проведения группового этапа, заявил о вылете сборной Украины с Евро-2020. Хотя команда прошла в 1/8 финала по итогам встреч других групп», — говорится на сайте.

Быстров — двукратный чемпион России в составе «Зенита» (2010, 2011/12). В петербургском клубе он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2009 по 2014 год. Также в своей карьере он защищал цвета московского «Спартака» — с 2005 по 2009 год, выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Вместе со сборной России футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Вызовы в основную национальную команду он получал с 2004 по 2013 год. Профессиональную футбольную карьеру Быстров завершил в 2018 году и успел поработать тренером в сборной России для футболистов до 17 лет.

Ранее Быстров объяснил, почему не уехал в Англию.

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