Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал петербургский «Зенит» самым популярным клубом России, передает «Чемпионат».

«Если брать всю страну, а не МКАД, «Зенит» — самый популярный клуб в России. Мне кажется, что скоро к нему приблизится «Краснодар» за счет того, что весь юг страны будет поддерживать их в борьбе за победу в РПЛ», — сказал Червиченко.

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии «Сьон» занял девятое место. Победителем турнира стал «Базель».

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» впервые за три года сыграет с командой из Западной Европы.