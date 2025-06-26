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«Зенит» впервые за три года сыграет с командой из Западной Европы

«Зенит» проведет товарищеский матч со швейцарским «Сьоном»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч со швейцарским «Сьоном». Об этом объявила пресс-служба сине-бело-голубых в своем Telegram-канале.

Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» впервые за три года сыграет с командой из Западной Европы.

За «Сьон» выступает россиянин Антон Миранчук.

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако, после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии «Сьон» занял девятое место. Победителем турнира стал «Базель».

Ранее футболист «Зенита» получил травму, уронив кастрюлю с макаронами себе на ноги.

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