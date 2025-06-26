Российский боец MMA пережил удар током

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Паршиков пережил удар током, передает Sport24.

Инцидент произошел после победы 27-летнего Паршикова на любительском турнире во Вьетнаме. Спортсмен хотел отпраздновать успех, спрыгнув с ринга в бассейн.

Паршиков попытался поймать равновесие и схватился за осветительную мачту, в следствие чего получил удар током, рухнув обратно на ринг. Он пролежал недолго на ринге, поднялся на ноги и продолжил осуществлять задуманное.

В своих соцсетях Паршиков рассказал, что получил только травму плеча.

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