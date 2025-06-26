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Российский боец MMA пережил удар током

Боец MMA Паршиков пережил удар током

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Паршиков пережил удар током, передает Sport24.

Инцидент произошел после победы 27-летнего Паршикова на любительском турнире во Вьетнаме. Спортсмен хотел отпраздновать успех, спрыгнув с ринга в бассейн.

Паршиков попытался поймать равновесие и схватился за осветительную мачту, в следствие чего получил удар током, рухнув обратно на ринг. Он пролежал недолго на ринге, поднялся на ноги и продолжил осуществлять задуманное.

В своих соцсетях Паршиков рассказал, что получил только травму плеча.

22 июня генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключил того, что российский борец Абдулрашид Садулаев, который является двукратным олимпийским чемпионом, может подписать контракт с промоушеном.

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