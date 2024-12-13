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Федор Емельяненко перенес операцию

Российский боец Федор Емельяненко перенес операцию на плече

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MMAjunkie

Александр Мичков, тренер по боксу российского бойца смешанных единоборств (MMA) Федора Емельяненко, рассказал «Матч ТВ», что его подопечный перенес операцию на плече.

«Какие шансы на то, что Федор проведет поединок по боксу? Время уходит. Сейчас у него восстановление от травмы, операцию на плечо он сделал. И поэтому никто не знает, как заживление пройдет», — сказал Мичков, отказавшись отвечать на вопрос, на каком плече была сделана операция.

4 февраля 2023 года состоялся последний на данный момент бой Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок без признан несостоявшимся.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что нужно воздерживаться от выступлений на Олимпиаде.

Ранее сообщалось о том, что Емельяненко может провести бой в 2025 году.

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