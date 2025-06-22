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Российский олимпийский чемпион может подписать контракт с UFC

Олимпийский чемпион Садулаев может подписать контракт с UFC
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Global Look Press

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключил того, что российский борец Абдулрашид Садулаев, который является двукратным олимпийским чемпионом, может подписать контракт с промоушеном, передает «Матч ТВ».

«Да, мы были рядом с Хабибом и они созвонились с Садулаевым. Я не знаю. Он один из лучших борцов в мире. Посмотрим, что будет», — сказал Уайт.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране.

В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Ранее тренер Ислама Махачева рассказал, когда спортсмен завершит карьеру.

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