Звезда футбола высмеял «Зенит»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Андрей Канчельскис высмеял петербургский «Зенит», который перенес свое столетие на новый сезон. Его слова приводит «Советский спорт».

«Они могут каждый год новые 100-летия придумывать, пока не выиграют чемпионат. Хватит уже издеваться над футболом! Не выиграли — и ладно. Они сами виноваты в том, что упустили чемпионство. Если бы не отдали титул «Краснодару», разговоры о новом 100-летии сейчас бы не велись», — заявил Канчельскис.

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако, после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в «Спартаке» назвали задачи на сезон.