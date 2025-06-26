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Футболист «Зенита» получил травму, уронив кастрюлю с макаронами себе на ноги

«Мутко против»: Игрок «Зенита» получил травму, уронив кастрюлю себе на ноги
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» Никита Лобов получил травму, уронив кастрюлю с макаронами себе на ноги, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Футболист варил дома макароны, но неудачно повернулся и уронил кастрюлю себе на ноги. У Лобова, который является капитаном «Зенита-2», ожог голеностопа и ушиб пальцев.

Из-за этого «Лобов» пропустил товарищескую игру против калининградской «Балтики». Отмечается, что травма оказалась несерьезной. Сейчас футболист присоединился к тренировкам с основной командой «Зенита».

25 мая футбольному клубу «Зенит» исполнилось 100 лет, однако, после того, как не удалось победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), руководство объявило, что следующий год станет для команды 100-м.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее звезда футбола высмеял «Зенит».

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