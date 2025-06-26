В IBA призвали провалившую гендерный тест спортсменку вернуть золото Олимпиады

Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев призвал победительницу боксерского турнира на Олимпиаде-2024 алжирку Иман Хелиф вернуть золотую медаль. Его слова приводит Daily Mail.

«Иман Хелиф следует вернуть олимпийскую медаль Парижа. Ее первый тест был проведен в 2022 году, после того как мы заметили подозрительные моменты. Два результата, скажем так, вышли за пределы нормы. Второй тест был проведен в 2023 году и подтвердил результат первого», — заявил Кремлев.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

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