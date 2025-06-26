Гашек призвал Могильного осудить СВО

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек в своих социальных сетях поздравил россиянина Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.

«Алекс, поздравляю с этим признанием. Очень заслуженно за то, что ты сделал в хоккее как в Европе, так и в Северной Америке», — написал Гашек.

Также он отметил, что Могильный является гражданином России, представляет действия своей страны и его участие в церемонии введения в Зал хоккейной славы станет легализацией и рекламой действий России на Украине. Гашек призвал россиянина осудить СВО.

«Если он также заинтересован в этом, то необходимо поддержать его и помочь ему по мере возможности», — добавил чех.

23 июня Гашек раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за россиян, которые вышли с национальным флагом на парад в честь победы в Кубке Стэнли.

Могильный является членом так называемого тройного клуба. Он выигрывал золото Олимпийских игр, чемпионата мира, а также Кубок Стэнли. Он 17 лет играл в НХЛ и в 2000 году выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году.

Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы состоится 10 ноября.

Ранее российский тренер заявил, что не считает Могильного предателем.