Российский тренер заявил, что не считает Могильного предателем

Плющев: Могильный не заслуживает отношения как к предателю

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что не считает российского хоккеиста Александра Могильного предателем. Его слова приводит РИА Новости.

«Могильный долго играл в НХЛ, внес определенный спортивный вклад. Был уважаемым игроком. В принципе, ярлыки такие вешать сложно и, наверное, неправильно, для этого существуют специальные органы, которые могли бы разобраться», — заявил Плющев.

25 июня сообщалось, что Могильного введут в Зал хоккейной славы в Торонто.

Отмечается, что Могильный входил в число претендентов с 2009 года. 56-летний хоккеист выступал в России за ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Могильный является членом так называемого тройного клуба. Он выигрывал золото Олимпийских игр, чемпионата мира, а также Кубок Стэнли. Он 17 лет играл в НХЛ и в 2000 году выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году.

Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы состоится 10 ноября.

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