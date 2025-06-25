Стало известно, сыграет ли Мбаппе на групповом этапе клубного ЧМ

Мбаппе не сыграет в матче «Реал» — «Зальцбург» на групповом этапе клубного ЧМ

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира против австрийского «Зальцбурга». Об этом сообщает «Советский спорт».

19 июня Мбаппе госпитализировали в США с острым гастроэнтеритом, но в тот же день Мбаппе вернулся в тренировочный лагерь команды. В течение нескольких дней 26‑летний футболист не мог употреблять ничего, кроме фруктов и жидкого спортивного питания.

25 июня француз провел первую после болезни тренировку в общей группе.

Встреча группы G между «Реалом» и «Зальцбургом» состоится 27 июня в 4:00 по московскому времени. Мадридский коллектив с четырьмя очками возглавляет квартет.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее новозеландская команда забила первый гол на клубном чемпионате мира.