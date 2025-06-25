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Новозеландская команда забила первый гол на клубном чемпионате мира

«Окленд Сити» сыграл вничью с «Бокой Хуниорс» со счетом 1:1 на клубном ЧМ
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George Walker IV/AP

Новозеландский «Окленд Сити» сыграл вничью с аргентинской командой «Бока Хуниорс» в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле, завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте в свои ворота мяч срезал вратарь «Окленда» Натан Гарроу, однако на 52-й минуте Кристиан Грей забил первый гол новозеландского коллектива в этом розыгрыше турнира, который принес команде ничью.

Оба коллектива покинули клубный чемпионат мира. «Окленд Сити» набрал один балл и занял четвертое место в группе, «Бока» с двумя очками стала третьей. Португальская «Бенфика» стала победителем группы C, набрав семь баллов, а мюнхенская «Бавария» заняла вторую строчку с шестью очками.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что часть игроков новозеландской футбольной команды не приехала на клубный ЧМ из-за необычной причины.

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