Вяльбе о расследовании в Швеции: пусть попробуют предъявить претензии

Вяльбе заявила, что не обращает внимание на расследование Volvo из-за фото

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не обращает никакого внимания на начатое в Швеции расследование из-за ее фотографии на фоне грузовика марки Volvo. Ее слова приводит Sport24.

«Уверена, что никаких проблем у тех людей, которые продали нам этот грузовик, не будет — все будет хорошо. Личные претензии мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить! Лично я не пиарила конкретную марку. Просто мы вместе порадовались, что приобрели такое крутое авто», — заявила она.

25 июня стало известно, что Шведский автоконцерн Volvo начал расследование из-за фото главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России.

Фотография президента ФЛГР на фоне грузовика была опубликована в официальном Telegram-канале организации. В посте было указано, что сборная России приобрела самый крупный тягач для того, чтобы обеспечивать техническую поддержку команды.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Вяльбе рассказала, есть ли шанс у российских лыжников поехать на Олимпиаду.