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Вяльбе рассказала, есть ли шанс у российских лыжников поехать на Олимпиаду

Вяльбе: мне кажется, у наших лыж есть шансы на Олимпиаду
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у российских лыжников есть шанс поехать на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24.

«Принимать решение об участии в Олимпиаде будет МОК. Мы видели, что они и летом допускали наших спортсменов, поэтому мне кажется, шансы на Олимпиаду есть», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о культе личности Вяльбе.

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