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Фото Вяльбе на фоне грузовика сборной России стало поводом для расследования в Швеции

Volvo начал расследование из-за фотографии главы ФЛГР Вяльбе на фоне грузовика
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Павел Бедняков/РИА Новости

Шведский автоконцерн Volvo начал расследование из-за фото главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России. Об этом пишет Sports.ru.

«Мы проверяем все реестры, чтобы выяснить, кому мы продавали эту модель такого цвета за последние годы. Затем посмотрим, удастся ли проследить, какому клиенту она была продана и как этот клиент в дальнейшем распорядился трейлером», — заявил пресс-секретарь концерна Volvo Клаэс Элиассон.

Фотография президента ФЛГР на фоне грузовика была опубликована в официальном Telegram-канале организации. В посте было указано, что сборная России приобрела самый крупный тягач для того, чтобы обеспечивать техническую поддержку команды.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Вяльбе рассказала, есть ли шанс у российских лыжников поехать на Олимпиаду.

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