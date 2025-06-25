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Назван самый популярный клуб в России

Футбольный «Зенит» стал самым популярным клубом в России
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Михаил Киреев/РИА Новости

Футбольный петербургский «Зенит» назвали самой популярной командой в России. Такое исследование провел портал Sports.ru совместно с агентством Signal (part of ONY).

На втором месте расположился московский «Спартак», замкнул тройку самых популярных клубов столичный ЦСКА. На четвертой строчке расположилась «Барселона», а топ-5 замкнула киберкоманда Team Spirit.

В заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25 «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0, однако это не помогло команде завоевать чемпионство.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. 12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, где сразятся ЦСКА и «Краснодар».

Ранее в «Зените» назвали цель команды на предстоящий сезон.

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