«Типун вам на язык»: в «Зените» назвали цель команды на предстоящий сезон

Медведев назвал возвращение титула целью на следующий сезон для «Зенита»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что на сезон-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ) перед командой поставлена цель вернуть чемпионский титул. Его слова приводит РИА Новости.

«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель — вернуть титул», — заявил Медведев.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0, однако это не помогло команде завоевать чемпионство.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. 12 июля будет проведен матч за Суперкубок России, где сразятся ЦСКА и «Краснодар».

Ранее «Зениту» предрекли непростые времена.