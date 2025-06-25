Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у основателя «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, обыски проходят на адресах Магомедова и его родственников. Другие подробности пока не приведены.

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Государственной думы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

28 января 2025 года «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол. В махачкалинском «Динамо», комментируя эту новость, отметили возрождение футбола в Дагестане.

В сезоне-2012/2013 «Анжи» стал бронзовым призером чемпионата России. Дважды команда выходила в финал Кубка страны, а также доходила до 1/8 финала Лиги Европы. «Анжи» был расформирован в 2022 году. Осенью 2024-го клуб был возрожден, а текущий сезон команда проводит в Любительской лиге Дагестана.

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