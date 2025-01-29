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В Махачкале отреагировали на возрождение «Анжи»

Гаджиев: мы будем приветствовать «Анжи», если они вернутся
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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев позитивно отреагировал на новость о том, что «Анжи» возвращается в профессиональный футбол. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Развитие футбола в Дагестане набирает обороты. Футбол вновь становится у нас очень популярным. Мы будем приветствовать «Анжи» в случае их возвращения. Я проработал не один год в этом клубе, и мы достигали серьезных успехов», — заявил Гаджиев.

28 января «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол.

«Анжи» был расформирован в 2022 году. Осенью 2024-го клуб был возрожден, а текущий сезон команда проводит в Любительской лиге Дагестана.

В сезоне-2012/2013 «Анжи» стал бронзовым призером чемпионата России. Дважды команда выходила в финал Кубка страны, а также доходила до 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее стали известны подробности о возрождении «Анжи».

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