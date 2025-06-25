Сафонову посоветовали уйти из «ПСЖ»

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не сумеет выиграть конкуренцию у итальянского вратаря Джанлуджи Доннаруммы в парижской команде. Об этом заявил бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Это объективно. Он знал, куда шел. Доннарумма — это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело — в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в «ПСЖ». За игровой практикой Сафонову нужно менять команду», — заявил он.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее первый тренер Сафонова призвал голкипера уйти из «ПСЖ».