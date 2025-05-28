Экс-игрок «Краснодара» объяснил, как команда будет защищать чемпионство

Приобретение экс-капитана французского «Осера» защитника Жубала является важным для «Краснодара» с учетом того, что руководитель клуба Сергей Галицкий должен озаботиться комплектацией состава и иметь возможность бороться за защиту чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист черно-зеленых Максим Деменко.

«Еще раз хочу поздравить Сергея Николаевича. Очень приятно это заслуженное чемпионство. Разное бывает: где-то повезло, еще что-то. Но команда 17 лет к этому шла и добилась своего, это дорогого стоит. Конечно, второй раз стать чемпионом всегда архисложно. Но если Сергей Николаевич найдет замену футболистам, которые уйдут, и в то же время сохранит основной костяк, команда, несомненно, будет бороться за чемпионство.

Стечение обстоятельств играет роль: кто-то может «сломаться» и вылететь, скажем, на месяц. Но если говорить о будущем, Галицкий должен обратить внимание, что нужен полноценный основной состав – 22 футболиста для кубковых баталий, чемпионата. И важно, чтобы команда не потеряла своих лидеров. Мы видели, как было сложно «Краснодару», когда не играли Кордоба или Сперцян. Если сейчас Галицкий берет игрока из высшего дивизиона Франции, это значимый момент», — сказал Деменко.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее «Краснодар» сделал первый трансфер межсезонья.