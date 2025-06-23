Топ-клуб проявляет интерес к капитану «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Transfer Feed.

Источник утверждает, что англичане видят в Сперцяне потенциального сменщика Бруну Фернандеша, которым интересуются клубы из Саудовской Аравии. Переход футболиста осложнен из-за трудностей прямого трансфера из России в Англию.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

30 мая стало известно, что английский «Лидс» отказался от покупки футболиста.

Ранее экс-игрок «Краснодара» объяснил, как команда будет защищать чемпионство.