Легендарного российского хоккеиста введут в Зал славы

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный попал в список спортсменов, которые будут введены в Зал хоккейной славы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что Могильный входил в число претендентов с 2009 года. 56-летний хоккеист выступал в России за ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и »Торонто».

Могильный является членом так называемого тройного клуба. Он выигрывал золото Олимпийских игр, чемпионата мира, а также Кубок Стэнли. Он 17 лет играл в НХЛ и в 2000 году выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси», в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году.

Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы состоится 10 ноября.

В 2024 году в Зал хоккейной славы приняли трехкратного обладателя Кубка Стэнли и члена «Тройного золотого клуба» Павла Дацюка. Ранее там оказались Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Макаров, Сергей Федоров, Сергей Зубов и Александр Якушев.

Ранее Сергей Бобровский сменил имидж после победы в Кубке Стэнли.