Бобровский сменил имидж после победы в Кубке Стэнли

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский побрился налысо после победы в Кубке Стэнли. Фотография опубликована в социальных сетях спортсмена.

Ранее россиянина назвали достойным для включения в Зал славы хоккея.

«Он выиграл два Кубка Стэнли, две «Везины». Его процент отраженных бросков в карьере — 91,4. Золото чемпионата мира среди мужчин и награда лучшему вратарю ЧМ. Входит в десятку лучших по победам за всю историю НХЛ. Может, я сам ответил на этот вопрос?» — написал американский журналист Скотт Уилер.

Финальная серия завершилась со счетом 4-2 в пользу «Пантерз».

«Флорида» в заключительном матче против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Бобровскому отыграть на «ноль».

Ранее болельщики развернули российский флаг на арене «Флориды».