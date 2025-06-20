На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бобровский сменил имидж после победы в Кубке Стэнли

Бобровский побрился налысо после победы в Кубке Стэнли
close
sergeibobrovsky/bmarch63/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский побрился налысо после победы в Кубке Стэнли. Фотография опубликована в социальных сетях спортсмена.

Ранее россиянина назвали достойным для включения в Зал славы хоккея.

«Он выиграл два Кубка Стэнли, две «Везины». Его процент отраженных бросков в карьере — 91,4. Золото чемпионата мира среди мужчин и награда лучшему вратарю ЧМ. Входит в десятку лучших по победам за всю историю НХЛ. Может, я сам ответил на этот вопрос?» — написал американский журналист Скотт Уилер.

Финальная серия завершилась со счетом 4-2 в пользу «Пантерз».

«Флорида» в заключительном матче против «Эдмонтона» одержала победу со счетом 5:1 и стала обладателем Кубка Стэнли. Главным героем матча стал форвард Сэм Райнхарт, оформивший четыре заброшенные шайбы. Единственный гол «Эдмонтона» на счету россиянина Василия Подколзина, в концовке не давшего Бобровскому отыграть на «ноль».

Ранее болельщики развернули российский флаг на арене «Флориды».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами