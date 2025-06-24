Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту

Бывший чемпион мира, норвежский шахматист Магнус Карлсен проиграл на турнире «Титульный вторник» 15-летнему российскому Максиму Иванникову.

В одной из партий еженедельного онлайн-турнира гроссмейстер из Норвегии, играя черными фигурами, проиграл партию на 33-м ходу.

Иванников — кандидат в мастера спорта Международной шахматной федерации (FIDE). Его рейтинг составляет 2184 балла. Первое место с 2837 очками занимает Карлсен.

Норвежец владел шахматной короной с 2013 по 2022 год. В своем последнем матче на первенство мира он досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула. В 2022 году Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу. В том же году Карлсен отказался от участия в борьбе за шахматную корону и она досталась Яну Непомнящему, которого впоследствии обыграл китаец Дин Лижэнь. В 2024 году без участия Карлсена турнир претендентов выиграл Гукеш Доммараджу из Индии, впоследствии став чемпионом мира.

Ранее Карлсен объявил, что станет отцом.