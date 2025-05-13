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Лучший шахматист мира станет отцом

Норвежский шахматист Карлсен объявил, что станет отцом
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Global Look Press

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в своих социальных сетях рассказал о том, что скоро станет отцом.

«Моя прекрасная беременная жена», — подписал фотографию своей супруги Карлсен.

В начале 2025 года норвежец женился на девушке по имени Элла.

Карлсен стал гроссмейстером в 2004 году в возрасте 13 лет, установив мировой рекорд.

Он владел шахматной короной с 2013 по 2023 год. В своем последнем матче на первенство мира норвежец досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула. В августе 2023 года Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу. В 2022 году Карлсен также от участия в турнире претендентов, который выиграл китаец Дин Лижэнь и далее выиграл титульную встречу у Непомнящего. В 2024 году также без участия Карлсена турнир претендентов выиграл Гукеш Доммараджу из Индии, также впоследствии, став чемпионом мира.

В феврале норвежец стал частью киберспортивной команды.

Ранее 14-летний российский шахматист обыграл Карлсена.

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