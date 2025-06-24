Нападающий «Зенита» может переехать в чемпионат Испании

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра входит в сферу интересов испанской «Севильи». Об этом сообщает журналист Уриэль Югт в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что испанцы уже сделали запрос по условиям потенциального трансфера, а также контактировали с игроком. Сам колумбиец готов рассматривать предложения.

Кассьерра выступает за петербургский клуб с 2022 года, его текущее рабочее соглашение рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах за клуб, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в € 10 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский тренер возглавит европейскую команду.