«Не преступление»: российский тренер призвал оставить «Торпедо» в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что он против дисквалификации московского «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Там вроде бы была попытка какого‑то действия. Попытка — это не преступление. Я против, чтобы было какое‑то наказание команды, против дисквалификации «Торпедо» из РПЛ. Тем более, какова роль футболистов и тренеров в этом всем? Их же тоже накажут», — заявил Непомнящий.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в РПЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не завидует судьбе «Торпедо».