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«Возможно всякое»: Губерниев заявил, что не завидует судьбе «Торпедо»

Журналист Губерниев о «Торпедо»: если докажут вину владельца, возможно всякое
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Пресс-служба ТНТ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что уголовное дело в отношении генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова и владельца клуба Леонида Соболева может негативно сказаться на судьбе команды. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я «Торпедо» не завидую. Если докажут вину владельца клуба, возможно всякое. Это плохо отразится на судьбе клуба. Автозаводцы сейчас в зоне турбулентности. Посмотрим, как они будут из нее выходить. Ждем развития событий», — заявил он.

19 июня стало известно, что против Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

18 июня в офисе клуба и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. 19-го числа они были доставлены в отделение полиции для проведения необходимых следственных мероприятий. Соболев отказался давать показания в ходе допроса.

21 июня Соболев и Скородумов были арестованы на два месяца, а бухгалтер клуба Ирина Волкова была отправлена под домашний арест на этот же срок.

Ранее стало известно, сыграет ли «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ.

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