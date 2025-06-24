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Футбольный агент о тренере «Спартака»: он пока ничего не показал

Агент Гурцкая о тренере «Спартака» Станковиче: он пока ничего не показал
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Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Деян Станкович пока еще ничего не показал на посту главного тренера «Спартака», передает Telegam-канал «Футбольный Биги».

«Станкович как тренер ничего пока из себя не представляет пока. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается. Мы своих тренеров не ценим. Самое страшное, что тренер только орал и сбился на то, что судьи виноваты», — сказал Гурцкая.

Специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. 25 мая было объявлено о продлении рабочего соглашения. Новый контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее Денис Глушаков раскритиковал «Спартак» за контракт Станковича.

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