Агент рассказал, куда Вендел перейдет из «Зенита»

Бразильский агент Паулу Барбоза рассказал о том, какое будущее ждет полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, чей уже анонсированный еще полгода назад переход в «Ботафого» сорвался по политическим причинам, так как американский владелец бразильского клуба Джон Текстор счел невозможным оформить трансфер из российского клуба.

«Думаю, в Бразилии есть клубы, которые заинтересованы в приглашении Вендела. Они знают, что «Зенит» на данный момент не рассчитывает на футболиста. Поэтому, наверное, эти клубы будут стараться, чтобы Вендел перешел к ним в аренду с опцией выкупа. На мой взгляд, единственный путь для Вендела сейчас — это Бразилия и, может быть, один-два клуба в Европе», — рассказал агент Legalbet.

По мнению Паулу Барбозы, других вариантов не существует, а Вендел, скорее всего, перейдет в одну из бразильских команд.

Полузащитник играет за «Зенит» с 2020 года. В последнем сезоне он в 27 встречах за «Зенит» оформил два забитых мяча и 13 результативных передач, но пропустил концовку из-за травмы.

Ранее европейский топ-клуб отказался от покупки футболиста «Краснодара» по политическим причинам.