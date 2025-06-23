На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агент рассказал, куда Вендел перейдет из «Зенита»

Агент: Вендел будет играть в бразильском клубе
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бразильский агент Паулу Барбоза рассказал о том, какое будущее ждет полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, чей уже анонсированный еще полгода назад переход в «Ботафого» сорвался по политическим причинам, так как американский владелец бразильского клуба Джон Текстор счел невозможным оформить трансфер из российского клуба.

«Думаю, в Бразилии есть клубы, которые заинтересованы в приглашении Вендела. Они знают, что «Зенит» на данный момент не рассчитывает на футболиста. Поэтому, наверное, эти клубы будут стараться, чтобы Вендел перешел к ним в аренду с опцией выкупа. На мой взгляд, единственный путь для Вендела сейчас — это Бразилия и, может быть, один-два клуба в Европе», — рассказал агент Legalbet.

По мнению Паулу Барбозы, других вариантов не существует, а Вендел, скорее всего, перейдет в одну из бразильских команд.

Полузащитник играет за «Зенит» с 2020 года. В последнем сезоне он в 27 встречах за «Зенит» оформил два забитых мяча и 13 результативных передач, но пропустил концовку из-за травмы.

Ранее европейский топ-клуб отказался от покупки футболиста «Краснодара» по политическим причинам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами