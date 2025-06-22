«Аякс» отказался от покупки футболиста Сперцяна по политическим причинам

Амстердамский «Аякс» отказался от покупки футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна по политическим причинам, сообщает Armenie Footbal в соцсетях.

Нынешним летом футболист не перейдет в команду из «Амстердама».

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

30 мая стало известно, что английский «Лидс» отказался от покупки футболиста.

«Лидс» не направлял и не планирует направлять предложение по игроку летом, несмотря на конкретный интерес к игроку в зимнее окно», — заявил источник.

Ранее экс-игрок «Краснодара» объяснил, как команда будет защищать чемпионство.