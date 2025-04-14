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Российский футболист установил уникальное достижение

Нападающий «Крыльев Советов» Сергеев стал лучшим бомбардиром в истории клуба
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МАТЧ ТВ

Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча между «Химками» и «Крыльями Советов», которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первыми отличились химчане: на 14-й минуте забил Антон Заболотный. Во втором тайме «Крылья» ответили тремя голами: на 54-й минуте счет сравнял Кирилл Печенин, на 75-й минуте Иван Сергеев вывел самарцев вперед, а окончательный результат установил Игорь Дмитриев на 90+4-й минуте.

Этот гол стал 58-м для Сергеева в составе «Крыльев Советов». Он обошел белоруса Сергея Корниленко и теперь является лучшим бомбардиром в истории самарского коллектива.

В турнирной таблице национального первенства «Крылья Советов» поднялись на 11-ю строчку: в их активе 26 очков после 24 игр. «Химки» идут в зоне стыковых матчей — у них 23 балла и 13-е место. На стадионе «Арена Химки» завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Крыльями Советов». Самарцы одержали волевую победу – 3:1, один из мячей забил Иван Сергеев.

Ранее «Зенит» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ.

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