«Не вмешиваемся в политику»: швейцарский клуб Миранчука может сыграть с «Зенитом»

Швейцарский «Сьон», в составе которого выступает российский полузащитник Антон Миранчук, может провести товарищеский матч с петербургским «Зенитом». Об этом в комментарии Sport24 сообщил президент швейцарской команды Кристиан Константин.

«Возможно, на летних сборах мы сыграем матч с «Зенитом». Мы не боимся никакой критики — «Сьон» не вмешивается в политику. Никаких проблем с ФИФА и УЕФА не будет, это не официальное соревнование», — сказал Константин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой в 2022 году после начала СВО. С тех пор российские команды могут проводить только товарищеские встречи.

В прошлом сезоне 29-летний Миранчук провел за «Сьон» 24 матча, записал на свой счет два мяча и отдал три результативные передачи. «Сьон» по итогам сезона-2024/25 занял девятое место в турнирной таблице.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее появилась информация, что скандальный клуб РПЛ лишится руководства.