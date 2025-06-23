Скандальный клуб РПЛ лишится руководства

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов покинут самарский клуб в июле. Об этом сообщил сам Тер-Абрамян в своих социальных сетях.

«К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошел незаметно и максимально эффективно», — отметил он.

26 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин покинул свой пост. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко. 5 июня клуб объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба.

Ранее футболист «Крыльев Советов» женился на итальянской модели.