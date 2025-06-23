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Уехавшему в Сербию экс-игроку «Локомотива» оставили пожелание

Экс-игрок ЦСКА Масалитин пожелал уехавшему в Сербию Тикнизяну реанимировать себя
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crvenazvezdafk.com

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает удачным трансфер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в белградскую «Црвену Звезду».

По его словам, сербский клуб является отличным для того, чтобы реанимировать свою профессиональную карьеру.

«Было бы здорово, если Наир сможет перезагрузить свою карьеру. В прошлом сезоне он совсем потерялся, хотя до этого проявлял себя, был одним из лидеров «Локомотива». Потом что-то случилось, и он совсем перестал попадать в состав и очень редко стал выходить на замену. Ему требовалось перезагрузить карьеру, так что молодец, что ушел. В «Црвене Звезде» можно проявить себя, дальше все зависит от него, как он сможет быстро адаптироваться в новой команде», — заявил Масалитин.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна из «Локомотива». В прошедшем сезоне 26-летний Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив». Он забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

После игры с московским ЦСКА (2:2) в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян в интервью Sport24 заявил, что чувствует себя «последним говном», и отметил, что не является даже игроком ротации.

Ранее Валерий Масалитин назвал нового тренера ЦСКА сильным духом.

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