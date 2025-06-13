Футболист «Крыльев Советов» женился на итальянской модели

Чилийский футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес женился. Об этом рассказала пресс-служба самарского клуба, разместив фотографию со свадьбы футболиста в официальном Telegram-канале.

«Поздравляем Томаса и Джованну со свадьбой! Желаем молодым огромной любви, гармонии и счастья», — указано в публикации.

Женой футболиста стала Джованна Гольино. Она модель, активно ведет социальные сети. На ее странице в TikTok почти один миллион подписчиков.

Гальдамес перешел в «Крылья Советов» в 2024 году из аргентинского клуба «Годой-Крус». Футболист, которому 26 лет, провел 24 матча, в которых оформил четыре гола и отдал три результативные передачи.

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин покинул свой пост. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко.

5 июня клуб объявил о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера клуба. Адиев до назначения в самарский клуб работал исполняющим обязанности главного тренера в подмосковных «Химках», которые не сумели получить лицензию для дальнейшего выступления в чемпионате России.

Ранее футболист «Зенита» женился.