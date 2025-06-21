«Хороший прецендент»: в Госдуме оценили отмену чемпионата Европы из-за недопуска России

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала хорошим прецендентом отмену чемпионата Европы по кикбоксингу в Молдавии после решения о недопуске на турнир российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В истории с чемпионатом Европы в Молдавии международная федерация проявила себя молодцом, жестко отреагировала на отстранение россиян и отменила турнир. Это хороший прецедент для всех остальных, кто так же пытается поступить с нашими спортсменами», — заявила Журова.

Изначально 21 июня стало известно, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила уведомила ФКР о недопуске. Такое решение приняли власти Молдавии, поскольку организаторам турнира не понравился тот факт, что WKF допустила представителей России с национальной атрибутикой — флагом и гимном, несмотря на мировые санкции.

Также в сообщении на официальном сайте ФКР указано, что в Муниципальном совете Кишинева произошел конфликт из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Европейское первенство должно было пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня. Российские спортсмены должны были выступить на чемпионате Европы под флагом страны согласно подписанному соглашению между WKF и ФКР.

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