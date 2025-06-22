Представитель нового тренера ЦСКА: решение возглавить клуб далось легко

В агентстве швейцарского специалиста Фабио Челестини заявили, что очень довольны переговорами с московским ЦСКА, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мы очень довольны переговорами с ЦСКА. Стороны услышали друг друга и были очень профессиональны, так что решение двигаться вместе было легким», — сказали в агентстве.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее нового тренера ЦСКА назвали «котом в мешке».