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Нового тренера ЦСКА назвали «котом в мешке»

Бывший игрок ЦСКА Пономарев о новом тренере команды: почему не доверяем своим?
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Global Look Press

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал назначение Фабио Челестини на пост главного тренера команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Челестини уже есть опыт работы тренером — это хорошо. Плохо, что опять берем иностранца. Почему мы не доверяем своим? Есть Сережа Игнашевич, он уже работал в «Балтике». В конце концов, есть Черчесов. Взяли кота в мешке. Будем болтаться на шестом месте», — заявил Пономарев.

20 июня ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера.

Последние два года Челестини руководил «Базелем». Ранее он работал в других швейцарских клубах — «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее агент раскрыл имя следующего российского футболиста в европейском топ-клубе.

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