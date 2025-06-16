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«Ему осталось недолго»: тренер Ислама Махачева рассказал, когда спортсмен завершит карьеру

Ислам Махачев скоро завершит карьеру
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Matt Davies/Global Look Press

Американский ММА-тренер Хавьер Мендес заявил в интервью Submission Radio, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев скоро завершит карьеру.

«Исламу уже 34 года или скоро будет 34. Ему осталось не так уж долго выступать. Проведет ли Ислам еще пару-тройку больших боев? Я ожидаю этого. Надеюсь, он проведет еще три боя», — сказал Мендес.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В новой весовой категории Махачев попробует отобрать титул у Маддалены. Время и место боя будут определены позже.

Ранее Махачева назвали особенным.

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