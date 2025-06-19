«Я возмущен»: комментатор Генич о работе Карпина в «Динамо»

Российский комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» возмутился из-за того, что Валерий Карпин начал совмещать посты — он работает главным тренером в московском «Динамо» и сборной России.

«Лично я возмущен, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего — ну, абсолютно ничего, он не трофейный пока тренер — он настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу, которые там ставят суперамбициозные [цели]… Для меня это нонсенс», — заявил он.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее Карпин начал со штрафов в «Динамо».