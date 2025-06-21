Медведев обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Германии

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, вышел в финал турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В полуфинале российский спортсмен одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, который является третьей ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Медведев 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

По ходу встречи у Медведева пошла кровь из носа.

В финале турнира Медведев сразится с победителем противостояния между еще одним россиянином Кареном Хачановым и представителем Казахстана Александром Бубликом.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине.