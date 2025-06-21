Российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самоснова, которая занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не сумела выйти в финал турнира WTA-500 в Берлине.

В полуфинале турнира российская спортсменка проиграла представительнице Китая Ван Синьюй, которая занимает 49-е место в международном рейтинге. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 1:6.

Самсонова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету китаянки три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

За трофей китайская теннисистка сразится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая в своем полуфинальном матче выбила первую ракетку мира Арину Соболенко, представляющую Белоруссию. Их матч завершился в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Чешка занимает 146-е место в рейтинге WTA.

Самсонова — российская теннисистка, по ходу своей карьеры также представлявшая на соревнованиях Италию. Она — победительница семи турниров WTA (из них пять — в одиночном разряде); победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2021).

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