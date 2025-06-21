Экс-порноактриса заявила, что ей угрожал игрок «Барселоны»

Бывшая порноактриса Клаудия Бавель рассказала, что футболист каталонской «Барселоны» 17-летний Ламин Ямаль угрожал ей, требуя не делится ни с кем их перепиской, передает TardeAR.

«Недавно он написал мне, угрожая, чтобы я не делилась никакими нашими сообщениями. Он говорит, что отказал мне, несмотря на то, что сам писал мне и настаивал на встрече. Он отрицает, что мы встречались, но мы пересекались на нескольких мероприятиях», — сказала Бавель.

В сезоне-2024/25 Ямаль провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании.

8 июня сборная Испании проиграла Португалии в финале Лиги наций. Основное время завершилось с результатом 2:2. Счет в матче открыли испанцы: на 21-й минуте отличился Мартин Субименди. Через пять минут Португалия смогла сравнять, гол оформил Нуну Мендеш с передачи Педру Нету. На 45-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел Испанию вперед, а на 61-й минуте Роналду установил равенство на табло. В дополнительное время футболисты не смогли забить.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы — 5:3.

Ранее Ямаль стал самым дорогим игроком мира.