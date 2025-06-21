В уголовном деле против руководства «Торпедо» появился еще один подозреваемый

В уголовном деле против руководства московского «Торпедо» появился новый подозреваемый, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Речь идет о женщине по фамилии Волкова. Следствие требует отправить ее под домашний арест по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Следователи просят отправить в СИЗО владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова.

19 июня стало известно, что в отношении Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2. Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее стали известны подробности уголовного дела против руководства «Торпедо».