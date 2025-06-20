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Стали известны подробности уголовного дела против руководства «Торпедо»

Карпов: руководители «Торпедо» обещали арбитру ₽6 млн за победу в трех матчах
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ФК «Полтава»

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов обещали арбитру Максиму Перезве ₽6 млн плюс бонусы за победу «Торпедо» в трех матчах Первой лиги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Источник утверждает, что речь идет об играх против «Родины», «Шинника» и «Урала». По факту предложения Перезва обратился в правоохранительные органы с заявлением. Сообщается, что обвинение будет предъявлено 21 июня.

19 июня стало известно, что Соболева и Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге, что позволило московской команде напрямую подняться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее в «Зените» раскрыли, кто должен играть в РПЛ вместо «Торпедо».

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