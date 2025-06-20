На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каррера ответил, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Каррера: возглавил бы «Зенит» или ЦСКА
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера высказался о своих действиях при возможных предложениях возглавить принципиальных соперников красно-белых санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Конечно, я бы рассмотрел предложение возглавить «Зенит» или ЦСКА, почему нет? Мы профессионалы и идем работать туда, куда нас зовут. Многие спустя время переходят к принципиальным соперникам», — рассказал итальянец Legalbet.

Каррера сменил Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака» в начале сезона-2016/17 после вылета в квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа и привел в том же чемпионате РПЛ команду к первому с 2001 года чемпионству. В следующем сезоне красно-белые под руководством итальянца выиграли Суперкубок страны и бронзовые медали, а осенью 2018 года Каррера был отправлен в отставку. Сам специалист неоднократно говорил, что с удовольствием снова возглавил бы «Спартак».

После окончания сезона-2024/25 бывший игрок, гендиректор и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин возглавил другого принципиального соперника команды московское «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами