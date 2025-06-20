Каррера ответил, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера высказался о своих действиях при возможных предложениях возглавить принципиальных соперников красно-белых санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Конечно, я бы рассмотрел предложение возглавить «Зенит» или ЦСКА, почему нет? Мы профессионалы и идем работать туда, куда нас зовут. Многие спустя время переходят к принципиальным соперникам», — рассказал итальянец Legalbet.

Каррера сменил Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака» в начале сезона-2016/17 после вылета в квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа и привел в том же чемпионате РПЛ команду к первому с 2001 года чемпионству. В следующем сезоне красно-белые под руководством итальянца выиграли Суперкубок страны и бронзовые медали, а осенью 2018 года Каррера был отправлен в отставку. Сам специалист неоднократно говорил, что с удовольствием снова возглавил бы «Спартак».

После окончания сезона-2024/25 бывший игрок, гендиректор и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин возглавил другого принципиального соперника команды московское «Динамо».

Ранее сообщалось о том, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.