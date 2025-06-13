Чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб

Corriere dello Sport: полузащитник «Краснодара» Кривцов может перейти в «Лацио»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов может покинуть команду и перейти в итальянский «Лацио». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Источник утверждает, что 22-летний хавбек вошел в список футболистов, которые были предложены главному тренеру команды Маурицио Сарри. При этом отмечается, что специалист ранее отдавал предпочтение футболистам, игравшим в топ-чемпионатах.

В текущем сезоне Кривцов провел 28 матчей, в которых забил пять мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее была названа символическая сборная сезона РПЛ.